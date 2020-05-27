Вчера, 26 мая, в Николаеве в очередной раз затопило спорткомплекс «Трудовые резервы», который находится в микрорайоне «Соляные», после дождя.

Об этом свидетельствуют видео, которое опубликовал тренер МОККДЮСШ/1 Сергей Белобаба в Facebook.

На видео видно, как работники комплекса вместе с юными воспитанниками своими силами стараются минимизировать воздействие влаги на зал.

Комментируя случившееся Сергей Белобаба в очередной раз попросил областную власть вспомнить о проблеме спорткомплекса и решить ее.

— Зал нужно спасать. Вопрос с крышей решается уже три месяца и все никак. Сегодня потом сумасшедший. Честно, уже нет си. Хочется, чтобы на проблему скорее среагировали, чтобы Николаевская область не осталась без зала, — заявил Сергей Белобаба.

Напомним, аналогичная ситуация произошла 3 марта. Тогда администрация комплекса и тренерский коллектив попросили Николаевский облсовет обратить внимание на ситуации и помочь сохранить здание.