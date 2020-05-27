На границе Украины с Молдовой, 22 мая, правоохранители задержали преступную группировку, которая незаконно пыталась ввезти в Украину для продажи 15 килограммов «Димедрола».

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

В состав группировки входило два гражданина Республики Молдова и два гражданина Украины. По данному факту СО УСБУ в Одесской области начато уголовное производство по статье 201 УК Украины «Контрабанда».

— С целью разоблачения всех причастных к поставке выявленных сильнодействующих веществ была проведена специальная операция, в результате которой в Любашевке Одесской области правоохранители задержали заказчика указанной партии. Этот гражданин Украины реализовывал сильнодействующие вещества и наркотики на территории Украины. Таким образом, правоохранители ликвидировали все звенья преступной цепи: от контрабандистов поставщиков к заказчику-реализатору, - сказано в сообщении.

Напомним, статья 201 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

— В рамках уголовного производства проверяется также информация о возможной причастности персонала Госпогранслужбы к этой контрабанде, - сообщили введомстве.

Напомним, в Новом Буге полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.