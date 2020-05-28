Боевики за минувшие сутки, 27 мая, 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, обстрелы зафиксировали вблизи Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского и Новолуганского.

В штабе уверяют, что сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, а также открывали огонь.

С начала 28 мая огневой активности боевиков не зафиксировали.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета пункт пропуска «Марьинка».