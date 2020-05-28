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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, обстрелы зафиксировали вблизи Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского и Новолуганского.
В штабе уверяют, что сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, а также открывали огонь.
С начала 28 мая огневой активности боевиков не зафиксировали.
Напомним, боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета пункт пропуска «Марьинка».
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Так, обстрелы зафиксировали вблизи Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского и Новолуганского.
В штабе уверяют, что сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, а также открывали огонь.
С начала 28 мая огневой активности боевиков не зафиксировали.
Напомним, боевики на Донбассе обстреляли из гранатомета пункт пропуска «Марьинка».