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В селе Калиновка в Еланецком районе неизвестные проникли в помещение сельсовета устроили погром в кабинетах ограбили его.
Об этом сообщает отдел коммуникаиции полиции Николаевской области.
По словам председателя Калиновского сельского совета о том, что неизвестные похитили почти 10 тысяч гривен, кроме этого из сейфа агрофирмы, которая находиться в здании сельсовета злоумышленники похитили 50 тысяч гривен.
— По указанным фактам начаты уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, - сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают лиц, совершивших кражи.
— Просьба к возможным свидетелям - при наличии любой информации, которая может стать полезной в расследовании, сообщать о ней в Еланецкий отдел полиции по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27 или 102, - сообщают в полиции.
Напомним, в Казанке полиция задержала троих ранее судимых жителей Кривого Рога и одного жителя Полтавщины, которые обокрали автоматическую телефонную станцию.
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В селе Калиновка в Еланецком районе неизвестные проникли в помещение сельсовета устроили погром в кабинетах ограбили его.
Об этом сообщает отдел коммуникаиции полиции Николаевской области.
По словам председателя Калиновского сельского совета о том, что неизвестные похитили почти 10 тысяч гривен, кроме этого из сейфа агрофирмы, которая находиться в здании сельсовета злоумышленники похитили 50 тысяч гривен.
— По указанным фактам начаты уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, - сказано в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают лиц, совершивших кражи.
— Просьба к возможным свидетелям - при наличии любой информации, которая может стать полезной в расследовании, сообщать о ней в Еланецкий отдел полиции по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27 или 102, - сообщают в полиции.
Напомним, в Казанке полиция задержала троих ранее судимых жителей Кривого Рога и одного жителя Полтавщины, которые обокрали автоматическую телефонную станцию.