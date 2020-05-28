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Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве 7 человек на Житомирщине, в марте совершил нападение с ружьем на мужчину.
Об этом в сообщил адвокат Маси Найем, который защищает интересы одного из потерпевших, передаёт Укринформ.
— Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за «...предмет, похожий на биту, 47 см», - говорится в сообщении.
По словам Найема, после опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции.
Адвокат предполагает, что именно поэтому потерпевший решил не настаивать на уголовном деле.
Напомним, что мужчина, расстрелявший 7 человек в Житомирской области, арестован без права залога.
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Анатолий Захаренко, которого подозревают в убийстве 7 человек на Житомирщине, в марте совершил нападение с ружьем на мужчину.
Об этом в сообщил адвокат Маси Найем, который защищает интересы одного из потерпевших, передаёт Укринформ.
— Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за «...предмет, похожий на биту, 47 см», - говорится в сообщении.
По словам Найема, после опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции.
Адвокат предполагает, что именно поэтому потерпевший решил не настаивать на уголовном деле.
Напомним, что мужчина, расстрелявший 7 человек в Житомирской области, арестован без права залога.