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Следователи николаевского ГБР, сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, все они подозреваются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.
Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
Отмечается, что в марте 2020 года правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты «Asic Bitmain Antminer» в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.
— 21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и был администратором оборудования. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили, - сообщили в ГБР.
Также следователи ГБР установили, что работники полиции незаконного отстранили изъятое оборудование для майнинга. По данному факту начато досудебное расследование и в ходе проведения обыска оборудование обнаружили по месту жительства инспектора Николаевской полиции.
Если вина полицейских будет доказана подозреваемые могут сесть в тюрьму на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, на Николаевщине полицейские обнаружили заброшенную ферму, на которой неизвестные майнили криптовалюту, сейчас правоохранители устанавливают лиц, которым принадлежит криптоферма, и сумму нанесенного ущерба.
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Следователи николаевского ГБР, сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, все они подозреваются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.
Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
Отмечается, что в марте 2020 года правоохранители во время обыска обнаружили и изъяли оборудование для майнинга криптовалюты «Asic Bitmain Antminer» в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.
— 21 апреля 2020 года полицейские провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и был администратором оборудования. После обыска пострадавший был доставлен в отделение полиции, где его избили, - сообщили в ГБР.
Также следователи ГБР установили, что работники полиции незаконного отстранили изъятое оборудование для майнинга. По данному факту начато досудебное расследование и в ходе проведения обыска оборудование обнаружили по месту жительства инспектора Николаевской полиции.
Если вина полицейских будет доказана подозреваемые могут сесть в тюрьму на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, на Николаевщине полицейские обнаружили заброшенную ферму, на которой неизвестные майнили криптовалюту, сейчас правоохранители устанавливают лиц, которым принадлежит криптоферма, и сумму нанесенного ущерба.