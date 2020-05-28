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Одесские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети борделей, который в городе организовали супруги.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Оперативники внутренней безопасности полиции в Одессе разоблачили и пресекли деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг. Организаторами оказались местный супруги. Час услуг стоил 1500 гривен.
В Одесское управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2019 году поступила информация о деятельности организованной группы лиц, создавших сеть салонов по оказанию интимных услуг. Не исключалась причастность к функционированию группировки сотрудников полиции.
Было установлено, что 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним мужем организовали деятельность интимных салонов. К своему криминальному бизнесу они привлекли других сообщников с четким распределением ролей.
Администратором была 54-летняя женщина, которая через интернет подбирала работниц борделя. Кроме этого, она обеспечивала функционирование салона и закупала все необходимые товары.
Бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1500 гривен. Из них женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина. Остальные сутенеры оставляли себе.
Сведения по этому делу внесены сведения в Едрей по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задокументировали факт предоставления интимных услуг. По установленным адресам заведений были проведены ряд санкционированных обысков. В помещении борделей обнаружено и изъято наличные, больше 200 копий паспортов женщин, мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы «черной бухгалтерии».
Информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.
Главным фигурантам объявлено о подозрении по части 2 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничества) и части 2 статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас материалы с обвинительным приговором направлены в суд. Организаторам грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Напомним, что в Одессе полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на местных жителей.
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Одесские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети борделей, который в городе организовали супруги.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Оперативники внутренней безопасности полиции в Одессе разоблачили и пресекли деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг. Организаторами оказались местный супруги. Час услуг стоил 1500 гривен.
В Одесское управления Департамента внутренней безопасности НПУ в 2019 году поступила информация о деятельности организованной группы лиц, создавших сеть салонов по оказанию интимных услуг. Не исключалась причастность к функционированию группировки сотрудников полиции.
Было установлено, что 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним мужем организовали деятельность интимных салонов. К своему криминальному бизнесу они привлекли других сообщников с четким распределением ролей.
Администратором была 54-летняя женщина, которая через интернет подбирала работниц борделя. Кроме этого, она обеспечивала функционирование салона и закупала все необходимые товары.
Бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1500 гривен. Из них женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина. Остальные сутенеры оставляли себе.
Сведения по этому делу внесены сведения в Едрей по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задокументировали факт предоставления интимных услуг. По установленным адресам заведений были проведены ряд санкционированных обысков. В помещении борделей обнаружено и изъято наличные, больше 200 копий паспортов женщин, мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы «черной бухгалтерии».
Информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.
Главным фигурантам объявлено о подозрении по части 2 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничества) и части 2 статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас материалы с обвинительным приговором направлены в суд. Организаторам грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Напомним, что в Одессе полиция разоблачила преступную группу, которая совершала разбойные нападения на местных жителей.