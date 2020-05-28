В Польше на дне Нововарпинского озера нашли тела двух украинских заробитчан, которые ранее пропали без вести.

Об этом пишут #Буквы.

Сообщается, что двое мужчин в возрасте 36 и 31 лет 18 мая поплыли в магазин на лодке через озеро и исчезли на обратном пути.

— Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только, что мужчины отправились за покупками в магазин. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет. Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжается. На озере была прокуратура, она охраняла тела. Вероятно, мужчины сели в лодку после покупок, но они не справились с лодкой и утонули, - сказано в сообщении полиции.

При этом отмечается, что ранее в озере нашли затопленную лодку.

Напомним, что в Киеве, на улице Кирилловской, в арендованной квартире обнаружены тела двух местных жительниц 2000 и 2003 годов рождения.