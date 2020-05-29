Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что утренняя перестрелка в Броварах произошла в результате дележки пригородных маршрутов.

Об этом нардеп сообщил в своем Телеграм-канале.

— Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы «маршрутчиков» делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году. Одна группировка подтянула местных «титушек», вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы. На сейчас задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили, - написал Александр Дубинский.

Он отметил, что как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведет встречи с руководством Нацполиции, главой Киевской ОГА и мером Броваров.

— Если порядок не будет наведён, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти, - сообщил нардеп.

Как сообщалось ранее, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».