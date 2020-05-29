Южная Корея ужесточает карантин после новой вспышки коронавируса. Власти объявили о закрытии более 500 школ, работу прекратят музеи и театры.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом Корея пытается совладать с новыми случаями заражения, выявленными в Сеуле и прилегающих к нему регионах. Власти страны решили ужесточить карантин после его смягчения. Так, сегодня были закрыты более 500 школ. В общей сложности 838 школ по всей стране отложили открытие и продолжили занятия в Интернете.

Парки, художественные галереи, музеи и театры в столичном регионе также закрылись для посещений до 14 июня. Все публичные мероприятия тоже будут отменены или отложены. В Министерстве здравоохранения призвали жителей воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель.

Вспышка коронавируса произошла в логистическом центре в Пучшконе в часе езды от столицы. Там заболели около 100 человек. Ранее около сотни зараженных было выявлено в самом Сеуле. На наличие коронавируса уже протестировали около 4 тысяч работников и посетителей логистического центра.

С начала пандемии в Южной Корее коронавирусом заразились 11,4 тысячи человек. Большинство выздоровели, еще 269 скончались. Пик инфицирования в стране пришелся на начало марта. Максимальное число новых заражений несколько раз превышало 800 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 29 мая зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, с начала эпидемиии в Украине умерли 679 человек, 8 тысяч 934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.