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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.
Количество новых случаев возросло после двухдневного снижения. В пятницу коронавирус обнаружили у 429 человек, а в субботу — у 393.
В Николаевской области с начала эпидемии количество заболевших составляет 293 человека. Всего выздоровели 154 человека, 7 умерли. За сутки, согласно статистике СНБО и МОЗ новые случаи не обнаружены.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 672 человек, из них 9538 выздоровели, летальных исходов — 708.
Статистика по областям:
Винницкая область — 993 случая;
Волынская область — 908 случаев;
Днепропетровская область — 942 случая;
Донецкая область — 163 случая;
Житомирская область — 739 случаев;
Закарпатская область — 1189 случаев;
Запорожская область — 444 случая;
Ивано-Франковская область — 1402 случая;
Кировоградская область — 511 случаев;
г. Киев — 2985 случаев;
Киевская область — 1573 случая;
Львовская область — 1669 случаев;
Луганская область — 47 случаев;
Николаевская область — 293 случая;
Одесская область — 888 случаев;
Полтавская область — 270 случаев;
Ровенская область — 1713 случаев;
Сумская область — 168 случаев;
Тернопольская область — 1169 случаев;
Харьковская область — 1066 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 444 случая;
Черновицкая область — 3349 случаев;
Черкасская область — 402 случая;
Черниговская область — 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 10:00 утра 30 мая в Николаевской области было выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.
Количество новых случаев возросло после двухдневного снижения. В пятницу коронавирус обнаружили у 429 человек, а в субботу — у 393.
В Николаевской области с начала эпидемии количество заболевших составляет 293 человека. Всего выздоровели 154 человека, 7 умерли. За сутки, согласно статистике СНБО и МОЗ новые случаи не обнаружены.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 672 человек, из них 9538 выздоровели, летальных исходов — 708.
Статистика по областям:
Винницкая область — 993 случая;
Волынская область — 908 случаев;
Днепропетровская область — 942 случая;
Донецкая область — 163 случая;
Житомирская область — 739 случаев;
Закарпатская область — 1189 случаев;
Запорожская область — 444 случая;
Ивано-Франковская область — 1402 случая;
Кировоградская область — 511 случаев;
г. Киев — 2985 случаев;
Киевская область — 1573 случая;
Львовская область — 1669 случаев;
Луганская область — 47 случаев;
Николаевская область — 293 случая;
Одесская область — 888 случаев;
Полтавская область — 270 случаев;
Ровенская область — 1713 случаев;
Сумская область — 168 случаев;
Тернопольская область — 1169 случаев;
Харьковская область — 1066 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 444 случая;
Черновицкая область — 3349 случаев;
Черкасская область — 402 случая;
Черниговская область — 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 10:00 утра 30 мая в Николаевской области было выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19.