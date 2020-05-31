За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга эпидемии коронавируса на сайте СНБО Украины.

Количество новых случаев возросло после двухдневного снижения. В пятницу коронавирус обнаружили у 429 человек, а в субботу — у 393.

В Николаевской области с начала эпидемии количество заболевших составляет 293 человека. Всего выздоровели 154 человека, 7 умерли. За сутки, согласно статистике СНБО и МОЗ новые случаи не обнаружены.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 672 человек, из них 9538 выздоровели, летальных исходов — 708.

Статистика по областям:

Винницкая область — 993 случая;

Волынская область — 908 случаев;

Днепропетровская область — 942 случая;

Донецкая область — 163 случая;

Житомирская область — 739 случаев;

Закарпатская область — 1189 случаев;

Запорожская область — 444 случая;

Ивано-Франковская область — 1402 случая;

Кировоградская область — 511 случаев;

г. Киев — 2985 случаев;

Киевская область — 1573 случая;

Львовская область — 1669 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 293 случая;

Одесская область — 888 случаев;

Полтавская область — 270 случаев;

Ровенская область — 1713 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1169 случаев;

Харьковская область — 1066 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 444 случая;

Черновицкая область — 3349 случаев;

Черкасская область — 402 случая;

Черниговская область — 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 10:00 утра 30 мая в Николаевской области было выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19.