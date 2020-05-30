По состоянию на 10:00 утра 30 мая в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 293 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 55.

Из всех 293 подтвержденных случаев по месту жительства:

— Николаев - 53 человека;

— Южноукраинск - 44 человека;

— Первомайск - 11 человек;

— Арбузинский район - 6 человек;

— Братский район - 3 человека;

— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человек;

— Врадиевский район - 25 человека;

— Доманевский район - 60 человека;

— Казанковский район - 1 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодедсский район - 38 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

— Кривоозерский район - 8 человек.

За сутки выписаны 5 больных COVID-19, всего выздоровело 154 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 7 человек.

Напомним, с начала эпидемии в Украине обнаружили 23 тысячи 204 случая инфицирования коронавируса, из них 9 тысяч 311 пациентов выздоровели, а 696 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 393 новых случая заболевания.