По состоянию на 10:00 утра 30 мая в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 293 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 55.
Из всех 293 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 53 человека;
— Южноукраинск - 44 человека;
— Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человек;
— Врадиевский район - 25 человека;
— Доманевский район - 60 человека;
— Казанковский район - 1 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодедсский район - 38 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
— Кривоозерский район - 8 человек.
За сутки выписаны 5 больных COVID-19, всего выздоровело 154 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 7 человек.
Напомним, с начала эпидемии в Украине обнаружили 23 тысячи 204 случая инфицирования коронавируса, из них 9 тысяч 311 пациентов выздоровели, а 696 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 393 новых случая заболевания.
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По состоянию на 10:00 утра 30 мая в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 293 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 55.
Из всех 293 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 53 человека;
— Южноукраинск - 44 человека;
— Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человек;
— Врадиевский район - 25 человека;
— Доманевский район - 60 человека;
— Казанковский район - 1 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодедсский район - 38 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
— Кривоозерский район - 8 человек.
За сутки выписаны 5 больных COVID-19, всего выздоровело 154 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 7 человек.
Напомним, с начала эпидемии в Украине обнаружили 23 тысячи 204 случая инфицирования коронавируса, из них 9 тысяч 311 пациентов выздоровели, а 696 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 393 новых случая заболевания.