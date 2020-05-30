С начала эпидемии в Украине обнаружили 23 тысячи 204 случая инфицирования коронавируса, из них 9 тысяч 311 пациентов выздоровели, а 696 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 393 новых случая заболевания.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего за сутки умерло 17 человек, выздоровело 377 человек. Больше всего новых больных зафиксировано во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Кроме того, в Черновицкой области выявлено 47 новых случаев.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 23 тысячи 204 случая коронавируса.

Напомним, в мире с начала пандемии Коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 6 миллионов 33 тысяч 875 человек. Из них выздоровели 2 миллиона 661 тысяча 213 человек, а умерли от осложнений 366 тысяч 594. Сейчас продолжают лечиться чуть более 3 миллионов человек.