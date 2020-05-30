В мире с начала пандемии Коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 6 миллионов 33 тысяч 875 человек. Из них выздоровели 2 миллиона 661 тысяча 213 человек, а умерли от осложнений 366 тысяч 594. Сейчас продолжают лечиться чуть более 3 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса продолжают лидировать США. В стране коронавирус подтвердили у 1 миллиона 793 тысяч 530 человек. Из них выздоровели 519 тысяч 569 пациентов, а от осложнений умерли 104 тысяч 642 человека. Сейчас там лечится более миллиона человек.

На второй позиции по количеству инфицированных находится Бразилия, где COVID-19 подтвердили у 468 тысяч 338 человек. Летальных случаев зафиксировали 27 тысяч 944, в то время выздоровели более 193 тысячи человек.

На третьем месте Россия. В общем там обнаружили 387 тысяч 523 инфицированных, из них 159 тысяч 257 человек выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низкой (4374) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Испания с 285 тысячами 644 случаями и Великобритания с 271 тысячью 222 случаями.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 82 тысячи 999 пациентов с коронавируса. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели - 78 тысяч 302.

Напомним, в Украине уже началась подготовка системы здравоохранения к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса.