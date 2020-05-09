|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:24
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
В Украине уже началась подготовка системы здравоохранения к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
По его словам, на сегодня в Украине есть 26 тысяч пустых коек для приема больных коронавирусом, из которых занято только 3 тысячи коек.
— Сейчас пустые кровати - это 26 тысяч и 2, 5 тысяч аппаратов ИВЛ. Заняты - 3 тысячи коек и около 60-ти человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть у нас 10% занятости тех коек, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации, — заявил Виктор Ляшко.
В частности, мероприятия по подготовке активно сосредоточены в Черновицкой области, где сегодня фиксируют наивысшую статистику заболеваемости COVID-19.
— Например, когда мы посмотрим на Черновицкую область, там наибольшее количество случаев. Там началась вспышка и там она продолжается. И там больше всего сегодня загруженность кроватями тех, которые готовы к коронавирусной болезни... Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, которое будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии, — добавил Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что без применения карантинных мероприятий в Украине сейчас могло бы быть 220-240 тысяч больных коронавирусом.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Украине уже началась подготовка системы здравоохранения к принятию больных второй и последующих волн пандемии коронавируса.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
По его словам, на сегодня в Украине есть 26 тысяч пустых коек для приема больных коронавирусом, из которых занято только 3 тысячи коек.
— Сейчас пустые кровати - это 26 тысяч и 2, 5 тысяч аппаратов ИВЛ. Заняты - 3 тысячи коек и около 60-ти человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть у нас 10% занятости тех коек, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации, — заявил Виктор Ляшко.
В частности, мероприятия по подготовке активно сосредоточены в Черновицкой области, где сегодня фиксируют наивысшую статистику заболеваемости COVID-19.
— Например, когда мы посмотрим на Черновицкую область, там наибольшее количество случаев. Там началась вспышка и там она продолжается. И там больше всего сегодня загруженность кроватями тех, которые готовы к коронавирусной болезни... Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, которое будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии, — добавил Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что без применения карантинных мероприятий в Украине сейчас могло бы быть 220-240 тысяч больных коронавирусом.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный