Без применения карантинных мероприятий в Украине сейчас могло бы быть 220-240 тысяч больных коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером», сообщает Укринформ.

— У нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, разработанных еще до того, как мы внедрили карантин ... Если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, у нас бы по прогнозам сейчас где-то было 220-240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Далее вопрос летальности, и вопрос пиковых нагрузок,— сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения, это когда первые 4-5 дней растет число случаев заболевания. По его словам, это пиковая нагрузка могло привести к тому, что в Украине росла бы динамика заболевания от других болезней, когда скорая не успевала бы доезжать до больного и оказывать ему помощь.

— Когда мы говорим о карантине, то это все же было комплексный вопрос, который позволил бы сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения, — сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что возбудитель коронавирусной болезни является новой инфекцией, и пока неизвестно, как он себя поведет дальше.

Ранее сообщалось, что в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.