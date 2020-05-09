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Без применения карантинных мероприятий в Украине сейчас могло бы быть 220-240 тысяч больных коронавирусом.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером», сообщает Укринформ.
— У нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, разработанных еще до того, как мы внедрили карантин ... Если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, у нас бы по прогнозам сейчас где-то было 220-240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Далее вопрос летальности, и вопрос пиковых нагрузок,— сказал Виктор Ляшко.
Он отметил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения, это когда первые 4-5 дней растет число случаев заболевания. По его словам, это пиковая нагрузка могло привести к тому, что в Украине росла бы динамика заболевания от других болезней, когда скорая не успевала бы доезжать до больного и оказывать ему помощь.
— Когда мы говорим о карантине, то это все же было комплексный вопрос, который позволил бы сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения, — сказал Виктор Ляшко.
Он отметил, что возбудитель коронавирусной болезни является новой инфекцией, и пока неизвестно, как он себя поведет дальше.
Ранее сообщалось, что в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.
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Без применения карантинных мероприятий в Украине сейчас могло бы быть 220-240 тысяч больных коронавирусом.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером», сообщает Укринформ.
— У нас есть ряд прогнозов. Ряд прогнозов, разработанных еще до того, как мы внедрили карантин ... Если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, у нас бы по прогнозам сейчас где-то было 220-240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Далее вопрос летальности, и вопрос пиковых нагрузок,— сказал Виктор Ляшко.
Он отметил, что пиковая нагрузка на систему здравоохранения, это когда первые 4-5 дней растет число случаев заболевания. По его словам, это пиковая нагрузка могло привести к тому, что в Украине росла бы динамика заболевания от других болезней, когда скорая не успевала бы доезжать до больного и оказывать ему помощь.
— Когда мы говорим о карантине, то это все же было комплексный вопрос, который позволил бы сдержать развитие и пиковую нагрузку на систему здравоохранения, — сказал Виктор Ляшко.
Он отметил, что возбудитель коронавирусной болезни является новой инфекцией, и пока неизвестно, как он себя поведет дальше.
Ранее сообщалось, что в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный