В субботу, в Миннеаполисе были ранены два члена съемочной группы Reuters в результате стрельбы полицейскими резиновыми пулями по протестующим.
Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.
Издание отмечает, что кадры, снятые оператором Reuters Хулио-Сезаром Чавесом, подтверждают, что полицейский целился прямо в него, когда полиция стреляла резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.
В то время, насчитывалось около 500 протестующих.
— Полицейский, которого я снимаю, оборачивается и направляет свою винтовку с резиновыми пулями прямо на меня, – рассказал Хулио-Сезар Чавес.
Травмы от резиновых пуль получили оператор Чавес и советник по безопасности Reuters Родни Сьюард. При этом, журналисты Reuters были идентифицированы, как сотрудники СМИ.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.
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В субботу, в Миннеаполисе были ранены два члена съемочной группы Reuters в результате стрельбы полицейскими резиновыми пулями по протестующим.
Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.
Издание отмечает, что кадры, снятые оператором Reuters Хулио-Сезаром Чавесом, подтверждают, что полицейский целился прямо в него, когда полиция стреляла резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.
В то время, насчитывалось около 500 протестующих.
— Полицейский, которого я снимаю, оборачивается и направляет свою винтовку с резиновыми пулями прямо на меня, – рассказал Хулио-Сезар Чавес.
Травмы от резиновых пуль получили оператор Чавес и советник по безопасности Reuters Родни Сьюард. При этом, журналисты Reuters были идентифицированы, как сотрудники СМИ.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.