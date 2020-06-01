Вечером воскресенья, 31 мая, во Львове на улице Литвиненко, 13, из-за хрупких перил трое людей выпали с балкона второго этажа. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.

Об этом сообщается в группе «Горячая линия Львова» в Facebook.

Травмировалась, в частности, 32-летняя женщина. Предварительно, она получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом поясницы. Кроме того, с закрытым переломом нижней трети обеих предплечий и черепно-мозговой травмой госпитализировали 38-летнего мужчину. Еще один травмированный, 34-летний мужчина, получил ушиб правого плеча.

— Мужчины с признаками алкогольного опьянения, — добавили в сообщении.

Напомним, 8 января, в Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девушки. Одна из них скончалась