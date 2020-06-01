В Харькове 42-летняя женщина с 6-месячным ребенком выбросилась из окна квартиры на 19 этаже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Тела погибшей женщины и ребенка утром 1 июня обнаружил прохожий.

— На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении.

Напомним ,в феврале, из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома в Николаеве выбросился молодой мужчина.