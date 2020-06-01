В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца Ияда Халака полицией в Иерусалиме 30 мая. Люди выходили на протесты с плакатами.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается, палестинцы и израильтяне протестовали из-за убийства 32-летнего Халака в Иерусалиме, Тель-Авиве и Яффо в субботу и воскресенье. Некоторые несли плакаты с надписями «Справедливость ради Ияда» и «Вопрос жизни палестинцев».

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Сааб Эрекат заявил, что это «преступление, которое будет встречено безнаказанно, если мир не перестанет относиться к Израилю как к государству, стоящему выше закона».

Он также провел параллели с событиями в США, где полицейские убили афроамериканца, после чего в стране вспыхнули протесты.

Вскрытие, проведенное в воскресенье, обнаружило, что Халака дважды ранили в грудь.

В заявлении израильской полиции говорится, что подразделения, патрулирующие Старый город, «обнаружили подозреваемого с подозрительным предметом, похожим на пистолет».

— Они призвали его остановиться и стали преследовать его пешком. Во время погони офицеры также открыли огонь по подозреваемому, которого обезвредили. На месте происшествия не было найдено оружия после обыска, — говорится в сообщении полиции.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц выразил сожаление по поводу этого инцидента.

— Мы сожалеем об инциденте, в котором был застрелен Ияд Халак, и мы, конечно, разделяем горе его семьи. Я уверен, что этот вопрос будет быстро расследован и будут сделаны выводы, — заявил он в воскресенье на заседании правительства.

Адвокат Халака Джад Кадмани заявил, что полученные данные усиливают подозрение, что полицейские совершили преступление.

— Мы ожидаем, что лица, ответственные за расследование, будут продвигать его вперед и предавать суду полицейских, — сказал Джад Кадмани.

Как сообщалось, в США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.