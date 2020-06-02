По результатам независимой судмедэкспертизы, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был убит, смерть наступила в результате «механической асфиксии».

Согласно результатам вскрытия, сдавливание шеи и спины Флойда перекрыло приток крови к мозгу, передает CNN.

Адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп заявил, что он «погиб на месте» 25 мая в Миннеаполисе.

— Скорая помощь была его катафалком, — заявил он.

Результаты независимого вскрытия были обнародованы после того, как судмедэксперт округа Хеннепин не нашел «никаких физических следов», чтобы «подтвердить диагноз травматической асфиксии или удушения».

По версии следствия, бывший офицер полиции Дерек Шовен удерживал колено на шее Флойда в течение 8 минут и 46 секунд, а также двух минут и 53 секунд после того, как Флойд потерял сознание.

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы сочли фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.