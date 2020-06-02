На Закарпатье житель Мукчево в прямом эфире одной из социальных сетей пожаловался на действия полицейских, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

— Данная информация обнаружена в ходе мониторинга социальной сети. Так, человек на видео, жалуется на действия полицейских и в дальнейшем, кончает жизнь самоубийством. Мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства, - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области вчера, 1 июня, около 19:00 в полицию поступило сообщение от соседей о смерти мукачевца, 1992 года рождения.

— Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети, - сказано в сообщении.

Мукачевской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства.

Кроме того, следователи ГБР во Львовской области выясняют мотивы и обстоятельства, побудившие потерпевшего к такому поступку. Предварительная правовая квалификация в данном производстве часть 1 статьи 120 УК Украины (доведение до самоубийства).

Напомним ,в феврале 2019 года в одном из сел Подольского района мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, которые висели на опорах сенохранилища. Его нашел старший брат, который в это время возился по хозяйству. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения.