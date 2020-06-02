В прокуратуре Николаевской области сообщили, что мэр незаконно продлил фирме аренду участка земли стоимостью больше 2 миллионов гривен на проспекте Центральном.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что правоохранители направили в Хозяйственный суд Николаевской области иск о признании недействительным дополнительного соглашения о продлении срока аренды земельного участка площадью 0,36 гектара и стоимостью большее 2 миллионов гривен.

На основании договора аренды в пользовании фирмы находится земельный участок для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным торговым центром.

«Согласно условиям договора, обязательным для исполнения, основанием для продления срока аренды является решение собственника (распорядителя) земельного участка — Николаевского городского совета. Действуя в интересах общества, вопреки требованиям законодательства и условиям договора, Николаевский городской голова заключил дополнительное соглашение о продлении срока пользования земельным участком при отсутствии соответствующего решения совета», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура требует вернуть участок земли, который Николаевский горсовет отдал под застройку сквера магазином.