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В прокуратуре Николаевской области сообщили, что мэр незаконно продлил фирме аренду участка земли стоимостью больше 2 миллионов гривен на проспекте Центральном.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что правоохранители направили в Хозяйственный суд Николаевской области иск о признании недействительным дополнительного соглашения о продлении срока аренды земельного участка площадью 0,36 гектара и стоимостью большее 2 миллионов гривен.
На основании договора аренды в пользовании фирмы находится земельный участок для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным торговым центром.
«Согласно условиям договора, обязательным для исполнения, основанием для продления срока аренды является решение собственника (распорядителя) земельного участка — Николаевского городского совета. Действуя в интересах общества, вопреки требованиям законодательства и условиям договора, Николаевский городской голова заключил дополнительное соглашение о продлении срока пользования земельным участком при отсутствии соответствующего решения совета», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, прокуратура требует вернуть участок земли, который Николаевский горсовет отдал под застройку сквера магазином.
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В прокуратуре Николаевской области сообщили, что мэр незаконно продлил фирме аренду участка земли стоимостью больше 2 миллионов гривен на проспекте Центральном.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что правоохранители направили в Хозяйственный суд Николаевской области иск о признании недействительным дополнительного соглашения о продлении срока аренды земельного участка площадью 0,36 гектара и стоимостью большее 2 миллионов гривен.
На основании договора аренды в пользовании фирмы находится земельный участок для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным торговым центром.
«Согласно условиям договора, обязательным для исполнения, основанием для продления срока аренды является решение собственника (распорядителя) земельного участка — Николаевского городского совета. Действуя в интересах общества, вопреки требованиям законодательства и условиям договора, Николаевский городской голова заключил дополнительное соглашение о продлении срока пользования земельным участком при отсутствии соответствующего решения совета», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, прокуратура требует вернуть участок земли, который Николаевский горсовет отдал под застройку сквера магазином.