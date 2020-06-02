В Ивано-Франковской области разоблачили заместителя командира арсенала вооружения, который привлек к работам по оборудованию охранного периметра режимного объекта подрядчиков без допуска к государственной тайне.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Ивано-Франковской области.

«Экономическая контрразведка Службы безопасности Украины в ходе защиты объектов критической инфраструктуры в оборонной сфере разоблачила заместителя командира одной из воинских частей, дислоцированных в Ивано-Франковской области, который привлек к работам по оборудованию охранного периметра режимного объекта подрядчиков без допуска к государственной тайне», — говорится в сообщении.

По данным следствия, представители четырех коммерческих структур занимались обустройством системы противопожарного оповещения и установлением камер видеофиксации на территории военного арсенала. При этом подрядчики не имели специальных разрешений на проведение соответствующих работ.

Также следователи СБУ установили, что проектанты разработали и хранили документацию по оснащению охранного периметра и сооружений воинской части в помещениях без обеспечения режима секретности.

В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 422 Уголовного кодекса Украины сотрудники спецслужбы изъяли секретные документы.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в разглашении сведений военного характера, составляющих гостайну.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, правоохранители Харьковской области подтвердили информацию о задержании двух мошенников, которые обещали гражданам назначения на высокие должности в госорганах за взятку в 1 миллион долларов.