Глава подконтрольного России «правительства» аннексированного Крыма Юрий Гоцанюк признал, что Симферополь испытывает дефицит воды. При этом не планируется вводить графики отключения водоснабжения.

Об этом пишет Крым.Реалии.

По словам Гоцанюка, дефицит воды в Симферополе образовался из-за недостатка осадков.

— Сегодня нет никаких оснований говорить о возможном введении ограничений подачи воды в Симферополе. Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столице поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются на сегодняшний день в основном за счет осадков. Их количество в последнее время небольшая, но указанные работы позволят круглосуточно и бесперебойно подавать воду жителям Симферополя, - заявил Юрий Гоцанюк.

Он сказал, что эту проблему попытаются решить строительством новых водоводов.

— Строительство Ивановского водозабора даст примерно 20 тысяч м2 в сутки, а подача воды из Вилинского водозабора Межгорный гидроузел Севастопольским водоводом обеспечит еще примерно 25 тысяч куб. метров воды в сутки. Тем самым мы дополнительно обеспечим Симферополь питьевой качественной водой в самое ближайшее время, - рассказал Юрий Гоцанюк.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее заявил, что оккупантам не хватает воды для строительства жилья для военнослужащих и для переселенных с России жителей. Решение этой проблемы, по его словам, возможно лишь путем поставки днепровской воды с материковой части Украины.

Напомним, что в 2020 году абитуриенты из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО поступать в любо учебное заведение, где будут работать образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина.