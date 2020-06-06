В субботу, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил боевики выпустили мины по украинским позициям. В результате обстрелов были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Так, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим «тишины». Они применили минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

— Украинские защитники предоставили захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности, - говорится в сообщении.

По украинским позициям вблизи Опытного боевики выпустили семь мин 120-го калибра. Также обстрелы были зафиксированы рядом с Марьинкой и Богдановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Орехово.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получил ранения. Потери противника уточняются.

Кроме того, на участках разведения №1, №2 и №3 режим «Тишина» придерживался.

Напомним, что в течение суток 5 июня российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате ранены двое украинских военнослужащих.