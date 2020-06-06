Сегодня днем, 6 июня на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» возле села Троицкое Новоодесского района столкнулись автомобиль Skoda и грузовик MAN.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что в результате столкновения водитель Skoda — 36-летний житель Херсонской области, его 56-летняя мать и четырехлетняя дочь с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. При этом еще двое пассажиров — 36-летняя жена и 9-летний сын не были госпитализированы.

Отмечается, что водитель грузовика не пострадал.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что днем, 1 апреля на трассе М-14 «Одесса — Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.