Во многих городах Германии в субботу, 6 июня, состоялись многотысячные мирные протесты против полицейского насилия и расизма.

Об этом сообщает УНН.

В частности, в центре Гамбурга на улицу Юнгфернштиг на митинг пришли более девять тысяч человек, хотя, согласно правилам социального дистанцирования из-за эпидемии коронавируса, на месте проведения акции должно быть не более 525 человек. Еще один митинг состоялся на площади у ратуши Гамбурга.

В земле Гессен наибольшее количество участников акции протеста забралась во Франкфурте-на-Майне - около девяти тысяч человек. В столице Баварии Мюнхене участие в демонстрации приняли около десяти тысяч человек.

Акции протеста также прошли и в нескольких городах земли Северный Рейн-Вестфалия. В частности, в Дюссельдорфе в мирном марше против расизма и полицейской жестокости приняли участие около тысячи человек.

В Берлине акция протеста состоялась на центральной площади города Александерплац и собрала около 15 000 участников, в основном молодежь.

Согласно сообщений организаторов и полиции, на всех акциях протеста участники были в масках и соблюдали правила дистанцирования согласно введенных ранее карантинных ограничений.

Аналогичные акции прошли в других странах мира. В частности, демонстранты вышли на улицы ряда городов Великобритании - Лондона, Манчестера и Кардиффа. Митинги прошли также в австралийских Сиднее, Мельбурне и Брисбене.

Напомним, что английский художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте изображение новой картины на тему протестов в США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.