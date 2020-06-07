Сегодня, 7 июня в городе Первомайске Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Около 10:30 в Первомайске произошло ДТП с участием автомобиля Kia и мотоцикла. В результате столкновение водитель мотоцикла и его пассажир получили множественные переломы конечностей.

Как сообщили очевидцы аварии, ДТП произошло по вине легкового автомобиля, который не уступил дорогу мотоциклисту.

Также отметим, что неподалеку от места происшествия оказался глава Николаевской ОГА Александр Стадник, который вызвал на место происшествия сотрудников полиции и медиков.

Напомним, 6 июня на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» возле села Троицкое Новоодесского района столкнулись автомобиль Skoda и грузовик MAN.