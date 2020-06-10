В аннексированном Россией Крыму задержали пять человек, которых ФСБ обвиняет в подготовке теракта на рынке Симферополя.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что задержанные (5 человек — ред.) осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети «Интернет» идеологию терроризма и экстремизма», — говорится в сообщении.

Также говорится, что у задержанных якобы изъяли самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое и холодное оружие, средства связи с информацией о «готовящихся преступлениях». Арестованных также обвиняют в связях с «представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».

Решается вопрос о возбуждении против задержанных уголовного дела по признакам ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России (подготовка к теракту, публичные призывы к террористической деятельности). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.

ФСБ заявляет, что сейчас «проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все пять задержанных названы «гражданами Российской Федерации». Однако из контекста не понятно, действительно ли это российские граждане или крымские граждане Украины, которым был навязан паспорт РФ после оккупации полуострова.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».