За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Луганское, Хутор Вильный, Троицкое, Попасная.

По данным украинской разведки, уничтожены два российских наемника.

«С начала текущих суток вооруженные формирования РФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чармалыка. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие — вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения», — подытожили в штабе ООС.

Напомним, на КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» никто из граждан не смог пересечь линию разграничения с оккупированным Донбассом из-за блокировки гуманитарных коридоров оккупационными войсками.