Две ракеты системы реактивного залпового огня «Катюша» разорвались в «зеленой зоне» Багдада.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.

«Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в зеленой зоне, в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.

«Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение», — добавило издание.

Напомним, в январе три ракеты из установки «Катюша» упали в «зеленой зоне» столицы Ирака Багдаде, два снаряда разорвались возле посольства США.