Две ракеты системы реактивного залпового огня «Катюша» разорвались в «зеленой зоне» Багдада.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.
«Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в зеленой зоне, в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.
«Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение», — добавило издание.
Напомним, в январе три ракеты из установки «Катюша» упали в «зеленой зоне» столицы Ирака Багдаде, два снаряда разорвались возле посольства США.
Две ракеты системы реактивного залпового огня «Катюша» разорвались в «зеленой зоне» Багдада.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.
«Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в зеленой зоне, в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.
«Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение», — добавило издание.
Напомним, в январе три ракеты из установки «Катюша» упали в «зеленой зоне» столицы Ирака Багдаде, два снаряда разорвались возле посольства США.