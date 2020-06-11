В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы «конвертцентра» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили деньги в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора. Во время обысков в офисах конвертационного центра изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен.

«Расследуется уголовное производство, открытое по части 1 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), части 2 статьи 258-5 («Финансирование терроризма») и части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины», — добавили в СБУ.

Напомним, в Николаеве налоговики и полицеские прекратили деятельность конвертцентра с оборотом больше 65 миллионов гривен.