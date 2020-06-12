Депутата Константиновского поселкового совета Арбузинского района подозревают в присвоении 70 тысяч гривен на ремонте водоснабжения в Южноукраинске.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Первомайской местной прокуратурой сообщила о подозрении бывшему руководителю коммунального предприятия Южноукраинска, депутату Константиновского поселкового совета Арбузинского района, в присвоении 70 тысяч гривен бюджетных средств.

По версии следствия, в мае 2018 года депутат, будучи директором коммунального предприятия «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство», имея умысел завладеть бюджетными деньгами, злоупотребление своим служебным положением, подделал акты выполненных работ в части материалов и ремонта водоснабжения в Южноукраинске.

Фактически материалы поставлены на предприятие не были и ремонт не проводился.

На основании поддельных документов КП перечислило 70 тысяч гривен, которыми подозреваемый в дальнейшем завладел и распорядился по своему желанию.

Действия депутата квалифицированы по части 2 статьи 191 и части 2 статьи 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, и служебный подлог).

Напомним, что сотрудники полиции задержали при получении взятки сотрудника администрации Ингульского района Николаева, который вымогал с местного предпринимателя 82,6 тысяч гривен за заключения договора по дезинфекции остановок общественного транспорта.