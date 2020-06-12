В Вознесенске новое асфальтовое покрытие дороги началось разрушаться из-за проезда большегрузного транспорта во время жаркой погоды.

Об этом сообщает Городская власть Вознесенска.

На недавно отремонтированной дороге были выявлены новые разрушения — вмятины и деформации.

— После проведения работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по улицы Ксениевская на участке от улицы Соборности до улицы Пушкинской 10 июня 2020 года выявлено разрушение нового покрытия, а именно — вмятины и деформации, - говорится в сообщении.

Отмечается, что большегрузы ездили по новой дороге при температуре воздуха выше + 28°, из-за чего асфальтовое покрытие размягчается и деформируется.

— Повреждения возникли из-за неправильного маневрирования грузового транспорта, поскольку при температуре воздуха выше +35° асфальтовое покрытие размягчается и подвергается деформации. Чаще всего такие разрушения происходят под влиянием передвижения по дороге тяжелого транспорта. Именно поэтому при температуре выше + 28° в городах запрещен проезд большегрузного транспорта, чем пренебрегли водители, которые повредили асфальтобетонное покрытие. Этот факт зафиксирован соответствующими специалистами и будет проведены работы по устранению указанных повреждений, - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.

Отметим, что на Николаевщине фуры нередко проезжают пункты габаритно-весового контроля с перегрузом, либо же объезжают их через поля. При этом, основной пик активности движения большегрузов, в том числе и с нарушением норм габаритно-весового контроля, приходится на летний и осенний периоды.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что вскоре в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов.