Возле поселка Александровка Вознесенского района Николаевской области сотрудники ГСЧС спасли 14-летнего подростка, который по пояс застрял в песочно-глиняной грязи на побережье бывшего гранитного карьера с народным названием «Мальта».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Трое подростков спустились к воде по каменистому склону и плавали на надувном матрасе. Один из них хотел выйти на берег, прыгнул с матраса и мгновенно провалился в вязкую смесь. Спасло то, что одной ногой парень уперся в камень, так он и держался, пока его друзья пытались помочь. Подростки позвонили в службу спасения только спустя 1,5 часа.

«Работать спасателям пришлось быстро и осторожно. Сначала необходимо было спуститься вниз со скального склона, а затем откопать парня шанцевым инструментом. Когда это удалось, все вместе поднялись к спецавтомобилю и спасатели одели и отогрели парня. Его передали сотрудникам полиции, которые отвезли парня домой и провели соответствующую работу с родителями», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, двое из них погибли.