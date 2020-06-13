В пятницу на французской атомной подводной лодке, пришвартованной в средиземноморском порту Тулон, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Во Франции 12 июня произошел взрыв на атомной подводной лодке Perle, который пришвартован на военно-морской базе в городе Тулон. Взрыв вызвал масштабный пожар. https://t.co/0M950SCGrc — Svetlana (@Lana_mem) June 12, 2020

В результате пожара, возникшего около 10:30 утра на судне Perle, никто не пострадал. На борту не было ни ядерных материалов, ни оружия. Судно находилось в доке на ремонте.

По заверениям местной префектуры, дым от пожара не был радиоактивным. На месте происшествия находились десятки пожарных, им помогали специализированные группы и пожарное судно из Марселя. Огонь удалось взять под контроль.

О масштабе повреждений в результате пожара пока не сообщается.

Тулон — крупнейшая военно-морская база Франции, где находится большая часть французского флота, включая авианосец Шарль де Голль, атомные подводные лодки и другие военные корабли.