Камеры автофиксации в течение предыдущих суток выявили 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Об этом в Facebook информирует Патрульная полиция Украины.

— Антирекорды нарушений скоростного режима за 11 июня. 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за минувшие сутки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшей скорость была у авто Volkswagen Touareg, которое разогналось до 237 км/ч на автодороге М03 Киев - Харьков - Должанский, где разрешенная скорость - 110 км/ч, а также в Audi A6 - 213 км/час. В последнем случае камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев - Чоп, где также разрешена скорость 110 км/ч.

Наибольшее количество нарушений за сутки совершил водитель авто Skoda Fabia: он превысил скоростной режим десять раз.

Ранее сообщалось, что за первые пять дней работы 45 камер автофиксации нарушений ПДД зафиксировали 200 000 нарушений.