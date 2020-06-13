Российский актер Михаил Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП.

Об этом идет речь в видеообращении, опубликованном в Youtube.

Актер также заявил, что готов материально помочь семье Захарова.

— Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, — сообщил Михаил Ефремов.

Актер также отметил, что не собирается использовать «связи и знакомства» для того, чтобы «отмазаться» от наказания.

— Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошёл от шока, — заявил Михаил Ефремов.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу в Москве на своем джипе Grand Cherokee, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате в больнице скончался водитель другого автомобиля. Отмечается, что актер развернулся через двойную сплошную и врезался в фургон.