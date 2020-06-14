По последним данным, за сутки в Бразилии скончались 890 зараженных кононавирусом людей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

По состоянию на 13 июня Бразилия стала лидером по смертности от COVID-19. Кроме того, в Бразилии зафиксировали и наибольшее число новых заражений — 20 894.

Напомним, Верховный суд Бразилии обязал президента возобновить публикацию статистических данных о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавирусной болезни.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к информации о ситуации с распространением коронавируса в стране.

Жаир Болсонару также заявлял о том, что страна намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).