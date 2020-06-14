На северо-востоке Нигерии боевики-исламисты совершили нападения на два города, в результате погибли более 60 человек, сотни раненых.

Об этом сообщает SBS.

— Исламские боевики убили, по меньшей мере, 20 солдат и более 40 мирных жителей, а также ранили сотни человек в результате двойного нападения в северо-восточной части Нигерии, штат Борно, — говорится в сообщении.

Вооруженные боевики прибыли в Монгуно, центр международных неправительственных организаций, примерно в 11 часов утра. Они понесли некоторые потери, но успели убить по меньшей мере 20 военнослужащих правительственных сил и шатались по району в течение трех часов.

Боевики также подожгли местный полицейский участок и сожгли гуманитарный центр ООН в этом районе. Исламисты распространяли листовки, предупреждающие местных жителей не работать с военными, белыми христианскими, людьми с Запада или другими «неверующими».

Второе нападение произошло примерно в то же время в городе Нганзай, куда боевики прибыли на мотоциклах и пикапах, убив более 40 жителей.

Как отмечает издание, один из филиалов нигерийской исламистской группировки Боко харам последнее время действует под флагом Исламского государства Западно-Африканской провинции.

В прошлом году на северо-востоке Нигерии боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей.