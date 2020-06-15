На севере Ирака началась военная спецоперация турецкой армии под названием «Коготь орла». Цель - ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция называет террористами.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передаёт РБК-Украина.

Воздушная операция началась ночью в понедельник, 15 июня. По информации телеканала Al Arabiya, Военно-воздушные силы Турции сбросили порядка 20 бомб в горах Синджар. Отмечается, что перед этим курды напали на полицейский участок турецких сил безопасности.

В сообщении Министерства указано, что курды «нападают на границы Турции», поэтому Анкара, проводя спецоперацию, использует свои «законные права на самооборону».

— Воздушные операции проводятся на террористических местах в Синджаре, Карачаке, Кандиле, Запе, Авасине Басяне и Хакурке, которые используются террористами в качестве баз, - добавили в министерстве.

А в октябре прошлого года Турция провела операцию «Источник мира» и захватила часть подконтрольных сирийским курдам территорий вдоль своей границы.

Напомним, что в провинции Бингель 14 июня на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.