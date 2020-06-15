В Николаеве сегодня утром на проспекте Богоявленском произошло ДТП с участием 5 авто — один человек пострадал.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отмечается, что все 5 автомобилей ехали в ряд в сторону Широкобальского моста. Первое авто не справилось с управлением и в него врезался автомобиль, ехавший сзади. В итоге все 5 авто в одном ряду столкнулись.

Стоит отметить, что в результате аварии пострадали женщина, пассажир одного из попавших в ДТП авто. Всего в аварию попали авто: «Skoda», Chery, «Hyundai» и ВАЗ.

На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь.

Напомним, что 7 июня в городе Первомайске Николаевской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.