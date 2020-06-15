Вчера, 14 июня, около 21:25 52-летний водитель автомобиля «Рута», двигаясь по проспекту Богоявленском в направлении улицы Гагарина, сразу за Широкобальським мостом, наехал на лежащего, по словам очевидцев, велосипедиста. В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Событие квалифицированы по части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП сообщить в полицию.

Напомним, что в Николаеве сегодня утром на проспекте Богоявленском произошло ДТП с участием 5 авто — один человек пострадал.