Photo Yana May/Facebook

В микрорайоне Малая Корениха в Николаеве вода в лимане стала сине-зеленого цвета и покрылась белой пленкой.

Об этом сообщил Николаевский рыбоохранный патруль. Также фотографии побережья лимана в Малой Коренихе опубликовала журналист Яна Покидько.

Photo Yana May/Facebook

При этом вода неприятно пахнет. В то же время мор рыбы зафиксирован не был.

«15 июня инспекторы во время рейда на берегу Бугского лимана заметили, что вода стала нетипичного насыщенно зелено-синего цвета, а на поверхности появились пятна и белая пленка. Гибели водных биоресурсов во время патрулирования не зафиксировано. От воды лимана чувствуется стойкий неприятный запах. Информацию о выявленных загрязнениях передано в Государственную экологическую инспекцию в Николаевской области», — говорится в сообщении.

Photo Yana May/Facebook Photo Yana May/Facebook

Напомним, впорту Южный в Одесской области 30 апреля в результате аварии с судна «STAVANGER» (флаг TUVALU) произошел сброс пальмового масла.