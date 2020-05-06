В порту Южный в Одесской области 30 апреля в результате аварии с судна «STAVANGER» (флаг TUVALU) произошел сброс пальмового масла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам в воду было сброшено 8 тысяч 437 килограмм загрязняющих веществ.

— Соответственно, сумма ущерба составляет 2 миллиона 416 тысяч 557 долларов США. Почти два с половиной миллиона доларов - это значительный размер штрафа и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы будем выставлять претензию в соответствии с объемами загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай, следовательно компенсация может лечь не только на владельца. В соответствии с порядком, было принято решение задержать судно пока владелец не оплатит нанесенный ущерб. Отдельно хотел бы отметить, что тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершено, - сообщил Егор Фирсов.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.

Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна. Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев. Капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. 1 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.



