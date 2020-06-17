Вчера, 16 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новогригоровка Николаевского района в подвале дома местного жителя был обнаружен мумифицированный труп мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что для установления возможной причины смерти и давности тела останки умершего направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи Николаевского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство» и проводится расследование.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Напомним, что в апреля в селе Трикратное Николаевской области в кустах у железной дороги нашли обгоревший труп мужчины — в полиции ищут свидетелей.