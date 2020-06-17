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Вчера, 16 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новогригоровка Николаевского района в подвале дома местного жителя был обнаружен мумифицированный труп мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что для установления возможной причины смерти и давности тела останки умершего направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту следователи Николаевского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство» и проводится расследование.
Сотрудники полиции принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Напомним, что в апреля в селе Трикратное Николаевской области в кустах у железной дороги нашли обгоревший труп мужчины — в полиции ищут свидетелей.
Вчера, 16 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Новогригоровка Николаевского района в подвале дома местного жителя был обнаружен мумифицированный труп мужчины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что для установления возможной причины смерти и давности тела останки умершего направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту следователи Николаевского отделения полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство» и проводится расследование.
Сотрудники полиции принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Напомним, что в апреля в селе Трикратное Николаевской области в кустах у железной дороги нашли обгоревший труп мужчины — в полиции ищут свидетелей.