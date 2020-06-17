В Одессе в результате падения легкомоторного самолета на гипермаркет погиб один человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Как сообщают местные СМИ, самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиационного завода упал в районе 6 км Овидиопольской дорог.
По предварительным данным, один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются.
Отмечается, что самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, который расположен рядом с аэродромом.
Напомним, что международный аэропорт «Киев» ночью 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет приняли из столицы Беларуси Минска.