Отмечается, что самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, который расположен рядом с аэродромом.

Напомним, что международный аэропорт «Киев» ночью 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет приняли из столицы Беларуси Минска.