Международный аэропорт «Киев» ночью 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет приняли из столицы Беларуси Минска.

Об этом в комментарии Hromadske сообщила аэропорта «Киев» Галина Богданенко.

— За сегодня уже заработали европейские направления авиакомпании Wizz Air. Но только для пассажиров, которые имеют вид на жительство, осуществляющих бизнес-поездку, имеют официальное приглашение или осуществляют командировки, — отметила пресс-секретарь.

17 июня Wizz Air осуществит рейсы в Венгрию, Германию, Эстонию и Великобританию.

Богданенко добавила, что пока табло аэропорта корректируется в зависимости от того, какие страны открывают свое воздушное пространство. В аэропорту ожидают постепенное увеличение количества рейсов.

Кроме того, сейчас «Киев» обслуживает один внутренний рейс в Запорожье. По словам пресс-секретаря, в июле возможно открытие еще одного направления — в Одессу. Пресс-секретарь пояснила, с какими ограничениями будет работает аэропорт в период эпидемии.

— Вход через агентов пассажирского обслуживания, осуществляющих температурный скрининг. До аэропорта пускают только с билетами, тех, кто сопровождает, к терминалам не пускают, — отметила Галина Богданенко.

Напомним, ранее Международный аэропорт «Киев» отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 17 июня из-за продления карантина в столице.