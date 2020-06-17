Власти хорватского региона Меджимурье на границе с Венгрией объявили стихийное бедствие для части территории после выявления факта отравления более 50 миллионов пчел.

Об этом сообщает Euractiv.

— В северном регионе Меджимурья, граничащего с Венгрией, выявлено отравление более 50 млн пчел. В результате префект Матия Посавец объявила стихийное бедствие для части Меджимурского региона в понедельник (15 июня), — говорится в сообщении.

Местные пчеловоды 9 июня обнаружили миллионы мертвых пчел, которые лежали на земле между городами Подтурн и Гардиновац у границы Хорватии с Венгрией.

Сейчас ветеринары и ученые-криминалисты изучают, что повлекло этот инцидент.

Как отмечается, двадцать пасечников потеряли около 600 ульев, что составляет около 50 млн пчел.

Считается, причиной этой экологической катастрофы стало отравление пестицидами, хотя официально это пока не подтверждено.

— Это, вероятно, отравление инсектицидами. После анализа станет известно, это результат опрыскивания картошки или рапса, — сказала пчеловод Ана Пепелко из города Гардиновац в эфире национального телеканала.

Представители полиции региона Меджимурье и региональной сельскохозяйственной службы отметили, что они предоставят «максимальную поддержку пчеловодам, с целью как можно быстрее возместить ущерб и защитить пчел, остались».

Пострадавшие пчеловоды получат по 200 евро за каждый потерянный улей.

Ранее сообщалось, что у пасечника из Первомайского района Сергея Кучерука погибло 70% пасеки. Он считает, что пчелы погибли из-за пестицидов, которые используют местные фермеры.